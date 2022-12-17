Ракета SpaceX вывела на орбиту два спутника связи люксембургской компании SES

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту два спутника связи O3b mPOWER люксембургской телекоммуникационной фирмы SES, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Спутники O3b mPOWER, созданные корпорацией Boeing, предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и предоставления услуг мобильной связи в глобальном масштабе.

Запуск был осуществлен в пятницу в 17:48 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:48 мск) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спутники вышли на заданную орбиту через два часа после старта.

До 2024 года на среднюю околоземную орбиту высотой 8000 км планируется вывести всего 11 спутников O3b mPOWER. Эти аппараты нового поколения дополнят группировку из 20 предыдущих спутников O3b компании SES. С точки зрения пропускной способности они позволят обеспечить более полное покрытие сигналов для мобильной связи и беспроводной передачи данных в большинстве стран мира.

Спутники O3b mPOWER будут предоставлять свои услуги коммерческим структурам, в том числе телеком-операторам, нефтегазовому сектору, энергетическим компаниям, горнодобывающему комплексу, судоходству, гражданской авиации, правительствам, а также высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике примерно в 700 км от космодрома.