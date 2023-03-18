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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

SpaceX вывела на орбиту два спутника связи люксембургской компании SES

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту два спутника связи люксембургской телекоммуникационной фирмы SES, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутников SES-18 и SES-19 подтвержден", - говорится в сообщении.

Аппараты, созданные корпорацией Northrop Grumman, будут предоставлять услуги телевидения и передачи данных в C-диапазоне на территории США.

Запуск был осуществлен в пятницу в 19:38 по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:38 МСК) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спутники были выведены на заданную орбиту примерно через 40 минут после старта.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в шестой раз, примерно через девять минут после старта совершилаь управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 SES
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