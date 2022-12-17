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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Папе римскому исполнилось 86 лет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в субботу отмечает 86-й день рождения, передает портал Vatican News.

В этот день понтифик решил посетить общежитие для бездомных в Риме и выразить благодарность трем людям, активно помогающим малоимущим: речь идет о бизнесмене из Вероны, священнике-францисканце и об активисте без определенного места жительства.

Франциска поздравил, в частности, президент Италии - 81-летний Серджо Маттарелла. "От лица всех итальянцев передаю искренние и дружеские пожелания: крепкого здоровья и успешного продолжения столь важной работы", - отметил он в обращении к папе римскому.

Родившийся в Аргентине Хорхе Марио Бергольо был избран папой римским в 2013 году. Он взял себе имя Франциск.

Ватикан папа римский
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