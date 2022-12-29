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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Ватикан назвал состояние Бенедикта XVI стабильным, но тяжелым

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Понтифик на покое Бенедикт XVI, состояние здоровья которого сильно ухудшилось 28 декабря, ночь провел спокойно, а днем 29 декабря был в сознании, сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Хотя состояние Бенедикта XVI остается тяжелым, пока оно стабильно, добавил Бруни.

Днем ранее папа Франциск на общей аудиенции призвал собравшихся помолиться за своего предшественника, сообщив, что у того стало совсем плохо со здоровьем. Он попросил молиться о ниспослании Бенедикту XVI утешения и поддержки свыше. В пресс-службе Святого престола в тот же день подтвердили, что состояние понтифика на покое за несколько часов ухудшилось, что связано с его преклонным возрастом.

29 декабря Франциск снова призвал католиков молиться за Бенедикта XVI и быть вместе с ним в этот трудный период.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) отказался от папского престола добровольно в феврале 2013 года, сославшись на слабое здоровье. Сейчас ему 95 лет.

Бенедикт XVI Йозеф Ратцингер Ватикан Франциск Маттео Бруни
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