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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Четыре судна доставят украинское продовольствие в Турцию, Тунис и Испанию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов в субботу вышли четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и семенами подсолнечника, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"17 декабря четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 115,7 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два судна Falcon S (19 тыс. тонн семян подсолнечника) и Kerem (29 тыс. тонн пшеницы) направляются в Турцию. Судно Nymphi доставит в Тунис 25,7 тыс. тонн кукурузы. Судно Gulmar перевозит 42 тыс. тонн кукурузы в Испанию.

В СКЦ отметили что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

В украинские порты также направляются три сухогруза, которые в субботу прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 17 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 14 138 997 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 121 судов: 561 на прибытие в украинские порты и 560 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина Турция
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