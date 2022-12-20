Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Украинские порты в понедельник покинули пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и соевыми бобами, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"19 декабря пять судов вышли из украинских портов, они перевозят в общей сложности 171 тысячу тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Cудно Ince Atlantic (44 тысячи тонн пшеницы) направляется в Кению, Bosphorus Asia (30,5 тысяч тонн кукурузы) - в Тунис, Princess Manissa (20,5 тысяч тонн кукурузы) -в Ливию.

Судно Ulusoy 8 доставит 21 тысячу тонн соевых бобов в Турцию, сухогруз Cyclades - 55 тысяч тонн кукурузы в Испанию.

В СКЦ отметили что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

В украинские порты также направляются пять судов, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 19 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 14 365 211 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 139 судов: 571 на прибытие в украинские порты и 568 - на выход из них", - сообщили в СКЦ.