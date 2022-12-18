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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантике

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье по московскому времени с 54 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 16:32 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 00:32 по Москве).

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 15-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике примерно в 600 км от космодрома.

Это уже 67-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

SpaceX Falcon 9
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