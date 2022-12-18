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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - КНДР в воскресенье осуществила пуск неопознанной ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Ракета классифицируется как баллистическая, другие подробности "Ренхап" пока не приводит.

Северная Корея в 2022 году осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных.

Запущенная 18 ноября КНДР ракета "Хвасон-17" - самая мощная из ракет, которыми располагает Северная Корея - способна долететь до любой точки Северной Америки. Она преодолела расстояние в 1 тыс. км на высоте примерно 6,1 тыс.

"Пуск стал еще одним шагом в череде вызывающих тревогу действий КНДР в 2022 году, связанных с ее ядерной программой и испытаниями баллистических ракет", - заявила в связи с пуском заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании СБ ООН.

КНДР Пхеньян
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