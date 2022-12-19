КНДР заявила о проведении "важного испытания" для разработки разведспутника

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Северная Корея провела "важный заключительный этап" испытания по выводу на орбиту военного разведывательного спутника, сообщает ЦТАК в понедельник.

Согласно агентству, испытание было проведено на космодроме Сохэ в воскресенье главным образом для "оценки возможностей спутниковой системы фотосъемки и передачи данных, а также наземной системы управления".

Как заявило Государственное управление по освоению космоса, КНДР "завершит подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года".

ЦТАК опубликовало фотографии Сеула и прилегающего к нему города Инчхон, предположительно, снятые спутником-испытателем.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил в воскресенье, что обнаружил запуски двух баллистических ракет средней дальности из Тонгчан-ри в Японское море. Ракеты пролетели около 500 км, сообщили южнокорейские военные.

Северная Корея в 2022 году осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных.

Запущенная 18 ноября КНДР ракета "Хвасон-17" - самая мощная из ракет, которыми располагает Северная Корея - способна долететь до любой точки Северной Америки. Она преодолела расстояние в 1 тыс. км на высоте примерно 6,1 тыс. км.