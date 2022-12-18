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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной страны на ЧМ по футболу

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил в воскресенье аргентинского лидера Альберто Фернандеса с победой аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее футболисты сборной Аргентины обыграли соперников из Франции в финале чемпионата мира. Основное время игры в Лусаиле завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды забили еще по одному голу - 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

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