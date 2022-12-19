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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Президент РФ сказал, что у него сохраняются деловые отношения с Макроном

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, чту него сохраняются деловые отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"У нас сохраняются деловые отношения, в том числе и с президентом Франции. Мы поддерживаем контакты по телефону. Он, как известно, и после начала специальной военной операции в Москву приезжал с визитами", - сказал Путин в понедельник журналистам на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, отвечая на вопрос, поздравил ли Путин президента Франции, если бы на чемпионате мира по футболу победила сборная Франции, а не Аргентины.

"Что касается футбольного матча, то я смотрел вторую половину с того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел, потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту (Аргентины) и поздравить его. Я знаю, что Аргентина - это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся, любят своих игроков", - подчеркнул Путин.

"Думаю, что они заслужили эту победу", - сказал президент России.

Владимир Путин Франция Эммануэль Макрон
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