Президент Эстонии утвердил план перехода русских школ на эстонский язык

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон о переходе русских школ на эстоноязычное обучение.

"Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-й - 4-й классы основной школы", - сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

С 1 августа 2023 года руководители учебных заведений должны владеть эстонским языком на уровне С1. Для учителей и вспомогательных специалистов требования о знании эстонского языка как квалификационного требования будут применяться с 1 августа 2024 года.

В настоящее время в Эстонии, где проживает около 25% русскоязычных жителей, дети еще имеют право учиться до 9 класса в школах нацменьшинств на родном языке. В старших классах более 60% школьных предметов преподаются на государственном языке и около 40% - на русском языке.

Защитники русской школы в Эстонии выступали против подобных планов.

В ноябре 2021 года представители НКО "Русская школа Эстонии" встретились с представителями Верховного комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке. Представители Верховного комиссара ОБСЕ обещали донести всю информацию до сведения Верховного комиссара. Стороны договорились о постоянном сотрудничестве и дальнейшем обмене необходимой для работы информацией.