Эстония перестанет финансировать русскоязычное образование

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования на русском языке, сообщила премьер Кая Каллас, разъясняя во вторник в парламенте действия правительства при переходе к единой эстонской школе.

"В Конституции записано: государственным языком Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. (...) Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование", - сказала Каллас, подчеркнув, что правительство не собирается заниматься русификацией эстонских детей.

По словам Каллас, слова которой приводит пресс-служба парламента, цель перехода к единому эстоноязычному образованию состоит в том, чтобы все эстонцы находились в едином информационном пространстве, овладевали эстонским языком в Эстонии, а людей, использующих эстонский язык, становилось все больше.

"Чтобы у нас не было двух разных систем, и именно над этим мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна, что это нужно было сделать очень-очень давно. Лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться в этом направлении", - сказала премьер.

Ранее 19 декабря 2022 года президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.

Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11-м классе - не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12-м классе - не позднее 2032/2033 учебного года.

Сейчас в Эстонии, где около 25% русскоязычных жителей, дети ещё имеют право учиться до девятого класса в школах нацменьшинств на родном языке. В старших классах более 60% школьных предметов преподаются на государственном языке и около 40% - на русском языке.