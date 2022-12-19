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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЕК с 2023 года начнет выпускать один вид облигаций для финансирования всех программ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) со следующего года начнет выпускать только один вид облигаций (EU-Bond) в рамках реализации "единого подхода" к финансированию, а не отдельные бумаги для различных программ, таких как MFA (макрофинансовая помощь) и SURE (инструмент ЕС по смягчению негативных последствий COVID-19).

Как сообщается в пресс-релизе ЕК, в первом полугодии будут эмитированы бумаги на сумму до 80 млрд евро для финансирования программы восстановления экономики NextGenerationEU и новой программы помощи Украине. На первую из них будет приходиться около 70 млрд евро, а на вторую - порядка 10 млрд.

"Благодаря новому подходу Еврокомиссия сможет планировать, выполнять и сообщать обо всех выпусках гибким и последовательным образом с помощью единого лейбла EU-Bond, - отмечается в сообщении. - Она также будет использовать весь спектр финансовых инструментов и методов финансирования для удовлетворения своих потребностей в финансировании, в результате получая наиболее выгодные условия из доступных на тот момент".

Кроме того, инвесторам будет легче покупать и продавать монобрендовые облигации ЕС. "Это поможет сделать ценные бумаги ЕС более ликвидными, а также улучшить их ценообразование и торговлю на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия
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