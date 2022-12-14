Евросоюз предоставил Украине еще 500 млн евро финансовой помощи

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз предоставил еще 500 млн евро Украине в рамках действующей программы макрофинансовой помощи, сообщил микроблог Еврокомиссии. Таким образом, Киев получил весь второй транш по этой программе общим объемом 5 млрд евро.

"Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость", - считают в Еврокомиссии.

Общий объем пакета макрофинансовой помощи Киеву первоначально составлял 9 млрд евро. Первый транш по этой программе в объеме 1 млрд евро Украина получила в августе. В сентябре было одобрено выделение второго транша в 5 млрд евро, из этого объема 2 млрд евро страна получила в октябре, 2,5 млрд евро - в ноябре. При этом заключительные 3 млрд евро из средств программы, будут включены в предлагаемый пакет кредитной помощи Украине в объеме 18 млрд евро на следующий год.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 13 декабря подтвердила, что страны ЕС согласовали выделение Украине финансирования в 2023 году в объеме 18 млрд евро. Голосование в Европарламенте по этому вопросу запланировано на 15 декабря. Новая программа предусматривает ряд условий, в частности принятие Киевом мер по укреплению управления и борьбе с коррупцией.