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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Генсек ОДКБ не согласился с мнением о провале ереванской сессии в ноябре

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась не согласился с мнением о провале ноябрьской сессии ОДКБ в Ереване.

"Важные решения в рамках развития военного компонента организации были приняты на ноябрьской сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Кстати, я с удивлением прочитал после окончания этой сессии на некоторых ресурсах информацию, что сессия якобы была провальной. Чуть ли не крах какой-то. Ничего подобного. Категорически с этим не согласен", - сказал Зась во вторник на пресс-конференции по итогам деятельности ОДКБ в 2022 году.

Фрагмент выступления Зася опубликовала пресс-служба организации.

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"Была нормальная рабочая атмосфера, был принят целый перечень очень важных решений главами государств. Поэтому ни о каком провале вести речь неуместно как минимум", - заявил генсек ОДКБ.

23 ноября в Ереване состоялось заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. На нем премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации совета и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он заявил о важности политической оценки организацией действий Азербайджана против Армении, предложив ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной с целью вывода ее войск с армянской территории Армении на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

ОДКБ Станислав Зась Армения
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