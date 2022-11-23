Пашинян отказался подписать документ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении.

"Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства", - сказал Пашинян.

По его словам, Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

"Такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны. О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Васильевич Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года. В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении", - заявил премьер Армении.

Он отметил, что это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.

"Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", - сказал премьер Армении.