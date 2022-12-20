Представители России и ООН в среду проведут консультации по зерновой сделке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Консультации по зерновой сделке в дистанционном формате пройдут в среду между представителями РФ и ООН, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас завтра видеоформат, формат видеоконференции. Потом будем очно. Продолжать будем все время", - сказал он журналистам во вторник.

Замминистра уточнил, что в переговорах примут участие замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек ЮНКТАТ (Конференция ООН по торговле и развитию) Ребекка Гринспен.

"В очном формате (консультации - ИФ) будут, скорее всего, в январе", - сообщил Вершинин.

По его словам, Россия по-прежнему настаивает на полном выполнении меморандума Секретариатом ООН.

"Секретариат ООН должен сделать все то, что он на себя взял в качестве обязательств по беспрепятственному доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Все очень просто", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что в ходе консультаций российская сторона будет "подталкивать ооновских представителей к тому, чтобы они работали максимально энергично и максимально энергично".