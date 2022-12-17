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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Более 14 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках "зерновой сделки"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Из украинского порта в пятницу вышел сухогруз с более 32 тысячами тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"16 декабря судно Almeray покинуло порт Одессы, оно перевозит в Ливию в общей сложности 32,4 тысячи тонн кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В украинские порты направляются два сухогруза, которые 16 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 16 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 14 023 297 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 112 судов: 556 на прибытие в украинские порты и 556 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

При этом отмечается, что с 1 по 15 декабря в другие страны отправлено более 1,6 млн тонн украинского продовольствия.

Украина СКЦ
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