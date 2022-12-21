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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Талибы освободили двух граждан США в качестве "жеста доброй воли"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) освободило двух американцев, содержавшихся под стражей, сообщил представитель госдепа Нед Прайс во вторник.

"Мы понимаем, что это был жест доброй воли со стороны талибов. Это не было частью какого-либо обмена заключенными или задержанными", - сказал Прайс журналистам.

Он отметил, что правила конфиденциальности запрещают ему предоставлять более подробную информацию об этих двух американцах.

США Афганистан
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