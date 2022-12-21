Что случилось этой ночью: среда, 21 декабря

Талибы запретили женщинам учиться в университетах, США намерены поставлять Украине комплексы Patriot, в Аргентине миллионы человек встретили сборную

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США впервые в рамках военной помощи Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы Patriot. В пакет помощи также войдут комплекты боеприпасов Joint Direct Attack и ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы.

- Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену. Он написал об этом у себя на странице.

- Миллионы жителей Аргентины встретили в столице сборную по футболу. Команде пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы, через которую она не могла пробиться.

- Неудачей закончился запуск европейской ракеты Vega-C с двумя спутниками. Авария произошла из-за падения давления во второй ступени.

- Афганским женщинам запретили учиться в университетах. Решение касается как государственных, так и частных вузов.

- Пасечник заявил об участии в СВО 58% луганских шахтеров. Он сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

- Талибы освободили двух граждан США в качестве "жеста доброй воли". Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.