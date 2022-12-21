Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Что случилось этой ночью: среда, 21 декабря

Талибы запретили женщинам учиться в университетах, США намерены поставлять Украине комплексы Patriot, в Аргентине миллионы человек встретили сборную

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США впервые в рамках военной помощи Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы Patriot. В пакет помощи также войдут комплекты боеприпасов Joint Direct Attack и ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы.

- Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену. Он написал об этом у себя на странице.

- Миллионы жителей Аргентины встретили в столице сборную по футболу. Команде пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы, через которую она не могла пробиться.

- Неудачей закончился запуск европейской ракеты Vega-C с двумя спутниками. Авария произошла из-за падения давления во второй ступени.

- Афганским женщинам запретили учиться в университетах. Решение касается как государственных, так и частных вузов.

- Пасечник заявил об участии в СВО 58% луганских шахтеров. Он сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

- Талибы освободили двух граждан США в качестве "жеста доброй воли". Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену

Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену

Неудачей закончился запуск европейской ракеты Vega-C с двумя спутниками

Талибы освободили двух граждан США в качестве "жеста доброй воли"

ЧМ-2022

Сборной Аргентины пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих

Сборной Аргентины пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих

Афганским женщинам запретили учиться в университетах

Афганским женщинам запретили учиться в университетах

Люксембург разрешил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

Спецпредставитель ЕС по санкциям будет привлекать третьи страны к введению ограничений

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });