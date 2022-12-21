США впервые в рамках военной помощи Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы Patriot

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США направят Украине военную помощь на $1,8 млрд, которая впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, о новом пакете помощи будет объявлено в среду.

По словам официальных лиц, США впервые предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В пакет помощи также войдут комплекты боеприпасов Joint Direct Attack, ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и ракеты класса "воздух-земля " HARM.

Пока не ясно, когда именно Patriot прибудет на Украину, поскольку потребуется обучение украинских военных использованию ЗРК.

Обучение может занять несколько недель, и ожидается, что оно будет проводиться на полигоне Графенвур в Германии, отмечает агентство.