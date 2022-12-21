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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Неудачей закончился запуск европейской ракеты Vega-C с двумя спутниками

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Европейская ракета Vega-C, стартовавшая в среду, не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6 гражданского и военного назначения, сообщила в четверг компания-оператор Arianespace.

Достигнув высоты примерно в 105 км, ракета вместе с полезной нагрузкой начала резко снижаться. По предварительной версии, возникла техническая проблема в работе второй ступени носителя.

Запуск ракеты итальянского производства был осуществлен в 02:47 по парижскому времени (в 04:47 по Москве) с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Спутники Pleiades Neo 5 и 6, созданные корпорацией Airbus Defence and Space, должны были дополнить состав одноимённой орбитальной группировки, состоящей из двух аналогичных по своим характеристикам аппаратов. Они способны делать снимки любой точки Земного шара в сверхвысоком разрешении до 30 см.

Первые два спутника группировки - Pleiades Neo 3 и 4 были выведены на орбиту c помощью ракет Vega в апреле и августе прошлого года, соответственно.

Срок эксплуатации аппаратов, которые выводились на орбиту высотой немногим более 600 км, был рассчитан на 10 лет.

Лёгкая одноразовая ракета-носитель Vega-C разрабатывалась с 2014 года совместно с Европейским космическим агентством (ESA) и Итальянским космическим агентством (ASI). Она имеет длину около 35 метров и массу примерно 210 тонн, способна выводить до 2200 кг на полярную орбиту высотой 700 км.

Vega-C Pleiades Neo 3
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