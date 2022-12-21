Региональная группировка России и Белоруссии отрабатывает действия в городских условиях

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Региональная группировка России и Белоруссии отрабатывает боевые действия в городских условиях в рамках боевого слаживания на территории республики, сообщает в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Белорусские и российские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

"Экипажи занимают огневые позиции и приступают к поиску цели для ее дальнейшего уничтожения. В тренировочном комплексе проходят тренировки по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий. В лесном массиве проходят занятия по управлению военной техникой", - уточнили в белорусском военном ведомстве.

Как сообщалось, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

Минобороны Белоруссии уточнило, что в республику для создания совместной группировки войск прибудут до 9 тыс. российских военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники. Позднее Минобороны РФ сообщало о тренировке на полигонах Белоруссии российских танкистов, мотострелков, артиллеристов, подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженеров и медицинского отряда специального назначения Западного военного округа.

3 декабря на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу президент Белоруссии заявил, что вооруженные силы республики и России проходят подготовку к отражению возможной агрессии извне "как единая группировка, единая армия".