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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания
Отработка совместных действий российских и белорусских военных в декабре в Белоруссии. Снимок с видео
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Совбезе Белоруссии назвали развертывание совместной с Россией группировки войск элементом стратегического сдерживания.

"Группировка успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими Российской Федерации, так и с военнослужащими Республики Беларусь. Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении Союзного государства", - отметил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в ходе посещения в пятницу Обуз-Лесновского полигона в Брестской области. Его цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

6 января на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области, где размещена российская часть совместной группировки войск, прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных сил, пообщался с рядовым и командным составом частей и соединений российской части региональной группировки войск.

В октябре прошлого года Лукашенко сообщил о том, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

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В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах".

По информации Минобороны Белоруссии, общая численность российской составляющей группировки составит до 9 тыс. человек военнослужащих, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Белоруссия
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