Китай в октябре воспользовался затовариванием рынка ЕС и нарастил закупки СПГ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Китай воспользовался сложившейся в октябре ситуацией затоваривания европейского рынка, чтобы нарастить закупки сжиженного природного газа.

В октябре запасы газа в ПХГ Европы превысили 90% от их объема, как того требует европейское регулирование (даже без учета более слабой нормы в 80% для 2022 года). После достижения директивного порога европейские спотовые цены на газ упали в 4,5 раза – до $356 за тысячу кубометров в последний день месяца с $1619 в первый день октября. Поступали сообщения, что у берегов Европы стоят очереди газовозов в ожидании разгрузки, но и не желая продавать газ по текущей низкой цене. Кроме того, в октябре в Европе была теплая погода: температура воздуха превысила климатическую норму на 3 градуса Цельсия.

Первая половина ноября также была весьма мягкой, отбор газа из ПХГ начался в середине месяца. Все это также создает благоприятные условия для насыщения китайского газового рынка.

КНР в октябре закупила максимальный объем сжиженного природного газа с начала текущего года и впервые в 2022 году обошла Японию по объему импорта. Поставки СПГ в Китай в октябре 2022 года составили 6,42 млн тонн (8,349 млрд куб. м) против 6,9 млн тонн годом ранее, сообщила таможня. Япония за этот же месяц импортировала 5,09 млн тонн.

У этого роста спроса не было явного бенефициара. Прежде всего это спотовый рынок, в пользу чего говорит расширение числа стран-поставщиков до 13 с 9 в сентябре. По одной партии в октябре в Китай поставили Бруней, Оман, Алжир, Экваториальная Гвинея, а также Сингапур (полпартии).

Тройку крупнейших поставщиков СПГ составляют Австралия (3,133 млрд куб. м), Катар (1,868 млрд куб. м) и Россия (1,108 млрд куб. м). РФ удвоила объем поставок по отношению к октябрю 2021 года и обновила свой рекорд, предыдущий максимум был зафиксирован в августе. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", Mitsui, Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Поставки трубопроводного газа в октябре составили 5,059 млрд куб. м после 4,649 млрд куб. м в сентябре (это объясняется в том числе проведенными в сентябре профилактическими работами в преддверии зимнего сезона). Трубопроводный газ Китай закупает у пяти поставщиков: России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.