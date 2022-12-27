В Минприроды пообещали активизировать геологоразведку газа на востоке России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия активизирует геологоразведку углеводородов, особенно газа, на востоке страны, чтобы обеспечить увеличение поставок газа азиатским партнерам, заявил телеканалу "Россия 24" глава Минприроды Александр Козлов.

"Мы для себя определили приоритет в геологоразведке и в помощи поиска полезных ископаемых, особенно углеводородов - быть географически ближе к будущим потребителям и транспортной инфраструктуре. Например, газопровод "Сила Сибири", газ которого идет в Китай. Мы приняли решение, что по всей Якутии пройдем ГРР-партиями и сделаем все, чтобы (понять потенциал добычи - ИФ) связанное с углеводородами, особенно с газом, стало известно. Чтобы была не одна, а больше веток газопроводов пошли в восточном направлении. Потому что это гарантированные доходы нашей страны, гарантированный сбыт крупному партнеру", - сказал министр.

В Минприроды "Интерфаксу" подчеркнули, что переориентация отечественных нефтяных и газовых компаний на новые альтернативные рынки сбыта не присоединившихся к санкциям стран (Азиатско-Тихоокеанского региона) должна привести к активизации геологоразведочных работ во всей Восточной Сибири и на шельфе Охотского моря, а также к росту инвестиций в развитие минерально-сырьевых центров, близких к рынкам реализации углеводородного сырья.

По данным ведомства, общие затраты компаний на геологоразведку на территории Восточной Сибири и континентальном шельфе дальневосточных морей составят в 2022 году более 43 млрд рублей. По линии федерального проекта "Геология: возрождение легенды" на территории республики Саха (Якутия) запланированы геологоразведочные работы на УВС в объеме 3,8 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в этих условиях наиболее важное значение приобретает наращивание ресурсной базы для производства сжиженного природного газа (СПГ), который дает возможность быстро менять каналы поставок газа, подчеркнули в Минприроды. Основные источники сырья для производства СПГ - месторождения на Ямале и Гыдане, в Якутии, на шельфе Охотского моря, вокруг Сахалина.