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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Дефицит счета текущих операций США в III квартале упал ниже прогноза

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года дефицит счета текущих операций платежного баланса США уменьшился на $21,6 млрд (на 9,1%) и составил $217,1 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $238,7 млрд, а не $251,1 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо до $222 млрд с объявленного ранее уровня апреля-июня, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Дефицит счета текущих операций в третьем квартале составлял 3,4% ВВП США по сравнению с 3,8% ВВП в предыдущие три месяца. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Экспорт товаров и услуг в июле-сентябре вырос на $26,5 млрд и достиг $1,14 трлн, импорт - на $4,8 млрд, до $1,35 трлн.

В том числе экспорт товаров увеличился на $7,2 млрд и составил $547 млрд, в то время как импорт снизился на $32,5 млрд - до $818,2 млрд. Экспорт услуг увеличился на $4,9 млрд, достигнув $234 млрд, импорт - на $1,6 млрд, до $173,5 млрд.

В январе-сентябре отрицательное сальдо счета текущих операций США увеличилось до $738,4 млрд по сравнению с $621,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Средний размер квартального дефицита счета текущих операций США в период 1960-2022 гг. составляет $55,9 млрд. Максимальный профицит был отмечен в первом квартале 1991 года и равнялся $9,96 млрд.

Минторговли США
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