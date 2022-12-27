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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Дефицит США во внешней торговле товарами упал в ноябре максимальными темпами с 2009 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года дефицит во внешней торговле товарами США в ноябре сократился на 15,6% по сравнению с месяцем ранее, максимальными темпами с 2009 года.

Показатель снизился до $83,3 млрд по сравнению с $98,8 млрд в октябре, став минимальным с декабря 2020 года, свидетельствуют данные Министерства торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до $97 млрд, сообщает Trading Economics.

Импорт товаров в ноябре сократился на 7,6% в помесячном выражении, до $252,2 млрд, минимума более чем за год, главным образом из-за сокращения закупок потребительских товаров.

Экспорт снизился на 3,1% - до $168,9 млрд, преимущественно из-за уменьшения поставок в промышленном секторе.

США Минторговли
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