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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Вучич заявил о важности для Сербии поставок электроэнергии и газа из Азербайджана

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил в среду на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку вопросы поставок электроэнергии и газа.

"Мы уже обсудили пути строительства и развития наших систем передачи, чтобы получать электроэнергию, которая будет транспортироваться по подводной линии в Румынию и Венгрию, и посмотреть, можем ли мы сами стать бенефициарами энергии. Мы обсудили пути получения азербайджанского газа посредством интерконнектора, который готовимся построить вместе с Болгарией и Северной Македонией", - сказал Вучич в среду в Баку.

По его словам, все это "очень важно" для Сербии.

"У меня много ожиданий от этой встречи (в Баку с Алиевым - ИФ-Аз)", - добавил Вучич, выразив надежду, что Алиев в скором времени вновь совершит визит в Сербию.

Сербия Азербайджан газ
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