Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Будапеште, по итогам которых было подписано несколько документов, в том числе касающихся газовой сферы.

Алиев и Орбан, в частности, подписали совместную декларацию "О расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией".

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии по сотрудничеству в сфере природного газа, меморандум о взаимопонимании между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Министерством сельского хозяйства Венгрии по сотрудничеству в сферах карантина и охраны растений и ряд других документов.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. Сейчас азербайджанский газ в Европе покупают Италия, Греция, Болгария и Румыния. Кроме того, Венгрия, Сербия и еще ряд стран в Европе рассчитывают в 2023-2024 годах начать закупки газа у Азербайджана.

Венгрия и ряд других стран Евросоюза недавно попросили Еврокомиссию выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Речь идет, в частности, о строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов.

Президент Азербайджана, выступая недавно в Давосе, заявил, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится минимум до 20 млрд кубометров в год.