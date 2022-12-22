ВВП Великобритании в III квартале снизился на 0,3%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в третьем квартале сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

Предварительные данные указывали на сокращение на 0,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Британская экономика зафиксировала снижение впервые за полтора года, что стало следствием роста стоимости энергоносителей и повышения процентных ставок.

В годовом выражении ВВП Великобритании увеличился на 1,9%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее.

Для сравнения: экономика страны во втором квартале увеличилась на 0,2% в поквартальном сравнении и на 4,4% в годовом.

Объем британской экономики сейчас на 0,8% ниже допандемийного уровня (четвертого квартала 2019 года), отмечается в сообщении ONS.

Сектор услуг в прошлом квартале вырос на 0,1%, тогда как производственный сектор просел на 2,5%, причем сокращение зафиксировано во всех 13 обрабатывающих подсекторах. Объем строительства сократился на 0,2%.

Потребительские расходы в июле-сентябре понизились на 1,1%, инвестиции бизнеса – на 2,5%. Тем временем государственные расходы увеличились на 0,5%.

Объем экспорта в третьем квартале вырос на 8,9%, тогда как импорт упал на 3,6%.

Банк Англии на прошлой неделе отметил, что экономика страны уже находится в состоянии рецессии и по итогам четвертого квартала ВВП может сократиться на 0,1%.