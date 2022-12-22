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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Парламенту Молдавии предложили лишить экс-президентов госохраны

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывшие президенты и премьер-министры Молдавии могут лишиться правом пользоваться государственной охраной. Об этом говорится в законопроекте, который парламент одобрил в первом чтении.

Сейчас у экс-президентов есть пожизненное право на госохрану, у бывших премьеров и спикеров - на год после ухода с должности. Обсуждаемый законопроект предусматривает отмену права экс-президентов, премьеров и спикеров пользоваться услугами Службы госохраны после отставки.

Законопроект в парламент внес депутат от правящей партии PAS, председатель парламентской комиссии по безопасности и обороне Лилиан Карп. Он заявил, что исключение данных категорий из списка лиц, пользующихся услугами государственной охраны, "направлено на сокращение расходов и повышение эффективности использования государственных средств".

В законопроекте также предлагается скорректировать некоторые понятия закона о государственной охране, а также дополнить его новыми положениями, направленными на усовершенствование процесса обучения персонала Службы. Также документом предусмотрено увеличение на одну штатную единицу количества заместителей директора Службы.

Молдавия Служба госохраны Лилиан Карп
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