Парламент Киргизии согласился лишить экс-президентов права на госдачи

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии одобрил в первом чтении поправки к закону о гарантии экс-президентам страны, которые предусматривают лишение бывших глав государств прав пожизненно пользоваться государственной дачей и правительственной связью, сообщила пресс-служба заксобрания.

"Согласно поправкам, экс-президент Киргизии в течение одного месяца с момента вступления в должность вновь избранного президента республики прекращает пользование объектами недвижимости, расположенными на территории госрезиденции", - говорится в пресс-релизе.

Законопроект в парламент внес депутат от провластной фракции "Ата-Журт Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) Женишбек Токторбаев.

При этом поправки предусматривают право экс-президента Киргизии пользоваться госохраной за свой счет, а также право чиновников, временно проживающих в госрезиденции, платить из собственных средств за коммунальные услуги.

До сих пор закон о статусе экс-президента Киргизии наделял бывших глав государства правом на пожизненную госохрану, госжилье, бесплатный транспорт, медицинские обследования. Экс-президент также получает пожизненное содержание в размере 75% от месячной зарплаты главы государства.

В госрезиденции 1 в Бишкеке имеют право проживать бывшие президенты Киргизии, глава правительства республики, спикер парламента, а также главы Верховного и Конституционного судов.

Статусом экс-президента в Киргизии обладают Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева.

Бывшие президенты республики Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, покинувшие страну после смены власти в стране в 2005 и 2010 годах, а также Алмазбек Атамбаев, приговоренный в 2020 году к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, были лишены этого статуса.