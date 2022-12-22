В G7 заявили, что санкции против РФ не направлены против поставок продовольствия
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Санкции против РФ не преследуют цель нанести ущерб поставкам продовольствия в мире, заявили министры финансов стран G7.
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"Мы подтверждаем, что санкции не направлены против продовольствия", - говорится в заявлении министров финансов G7, распространенном в четверг.
Авторы пояснили, что страны G7 разрешают беспрепятственные поставки сельскохозяйственной продукции и прилагают усилия на то, чтобы предотвратить возможные негативное влияние ограничительных мер на государства, которых санкции в отношении РФ не касаются.
Ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение ЕС сделать исключения в санкционном режиме в отношении лиц и структур из России, связанных с экспортом сельхозпродукции.