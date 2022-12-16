ЕС разморозит активы ряда физлиц из РФ, чтобы не мешать торговле продовольствием

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В ЕС ради обеспечения нормальной торговли продовольствием решили принять меры, позволяющие разморозить активы некоторых физлиц, попавших под антироссийские санкции, говорится в пресс-релизе Европейского совета.

"Принято решение о внесении исключения из правил о санкциях, которое позволит разморозить активы некоторых физлиц, игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием, сельхозтоварами. Речь идет, в частности, о пшенице и удобрениях", - отмечается в документе.

Также этим людям "обеспечат доступ к фондам и экономическим ресурсам".

В пресс-релизе не указывается, о ком именно пойдёт речь.