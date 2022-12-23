Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Университета Дьюка, Гарварда и Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали случаи длительной потери обоняния после COVID-19, используя сложный анализ отдельных клеток, говорится в сообщении Университета Дьюка.

"Этот подход выявил обширную инфильтрацию Т-клеток, участвующих в воспалительной реакции, в обонятельном эпителии, тканях в носу, где расположены обонятельные нервные клетки. Этот уникальный воспалительный процесс сохранялся, несмотря на отсутствие определяемых уровней SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, количество обонятельных нейронов было уменьшено, возможно, из-за повреждения ткани в результате продолжающегося воспаления.

"Это почти похоже на какой-то аутоиммунный процесс в носу", - отмечает соавтор исследования Брэдли Гольдштейн из Университета Дьюка.

При этом, как установили ученые, нейроны, по-видимому, сохраняли некоторую способность к восстановлению даже после длительного иммунного натиска.

Результаты этой работы могут также дать информацию для дополнительных исследований других длительных симптомов COVID-19, возможно, связанных с аналогичными воспалительными процессами.