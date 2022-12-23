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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Электроэнергия для жителей Литвы с 1 января подорожает на 17%, газ – на 20-37%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Государственный совет Литвы по регулированию энергетики в пятницу утвердил тарифы на электроэнергию и газ для общественных потребителей на первую половину 2023 года.

Как сообщает государственная энергетическая компания Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija), стандартный одноставочный тариф с 1 января составит 28 центов за 1 кВт.ч (включая НДС) с государственной компенсацией (без компенсации – 56,5 цента), что на 17% больше, чем в настоящее время.

Цена природного газа для потребителей, использующих его для приготовления пищи с компенсацией составит 1,4 евро за кубометр (без компенсации – 2,39 евро) – на 37,3% больше, чем сейчас, для потребителей, использующих газ для отопления жилья (до 20 тыс. кубометров в год) – 0,92 евро (1,91 евро) – на 19,5% больше, для третьей группы, кто пользуется газом для отопления и выработки электроэнергии – 0,88 евро (1,87 евро) – на 17,3% выше.

По данным Ignitis, средний месячный счет увеличится примерно на 1,58 евро для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, и примерно на 14 евро для тех, кто использует его для отопления жилья.

Министерство энергетики Литвы ранее заявило, что на компенсации цен на электроэнергию и газ в первом полугодии будущего года в зависимости от потребления может потребоваться около 530 млн евро.

Литва
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