Meta заплатит $725 млн по коллективному иску по делу Cambridge Analytica

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) согласилась выплатить $725 млн по коллективному иску, связанному со скандалом четырехлетней давности с участием фирмы Cambridge Analytica, передает CNBC.

Иск рассматривал окружной суд Калифорнии. Сумма компенсации стала рекордной в истории дел о нарушении конфиденциальности и разглашении данных, истцами в которых выступали частные лица, заявила адвокатская контора Keller Rohrback LLP, представлявшая интересы пострадавших.

"Мы стремились разрешить ситуацию в наилучших интересах нашего сообщества и акционеров. За последние три года мы реформировали свой подход к конфиденциальности и внедрили комплексную программу защиты личных данных", - заявил представитель Meta.

Скандал разгорелся в марте 2018 года, когда стало известно, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети Facebook собирала данные пользователей. Компания получила данные в общей сложности 87 млн человек и использовала их в том числе в политической рекламе и предвыборных кампаниях. В 2019 году Meta заплатила $5 млрд за урегулирование претензий Федеральной торговой комиссии (FTC) США.