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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Сильная снежная буря затронула более 70% жителей США

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - До 240 млн жителей США - примерно 72% населения страны - столкнулись с последствиями сильнейшей бури накануне начала сезона рождественских праздников. Об этом сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на американскую Национальную метеорологическую службу.

СМИ отмечают, что до этого момента в США редко когда на столь обширной территории действовали предупреждения об экстремальных погодных условиях.

В некоторых районах США температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов по Цельсию. В Далласе, штат Техас, где климат обычно умеренный, температура упала до минус 23 градусов по Цельсию.

В штатах Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома и Айова дороги обледенели, жителям приходится иметь дело с сильной метелью и нулевой видимостью.

В то время как в пятницу около 100 млн человек собирались воспользоваться автотранспортом, властям приходится перекрывать важнейшие автомагистрали. В Оклахоме накануне в ДТП погибли два человека, а в штате Канзасе жертвами автомобильной катастрофы стали три человека.

В пятницу в США отменили более 3,5 тыс. авиарейсов. Снежная буря также затронула Канаду и привела к отмене многих авиарейсов в Международном аэропорту Ванкувера. Ожидается, что в ночь на субботу скорость порывов ветра в Торонто будет достигать 100 км/ч.

На утро пятницы из-за холодов более 1 млн пользователей электросетей остались без света, в основном на юге и востоке США. Перебои с электроснабжением также произошли в штате Нью-Йорк.

США
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