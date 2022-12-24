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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Что случилось этой ночью: суббота, 24 декабря

Беспорядки курдов в Париже, пожар в доме престарелых в Кемерово и утверждение нового бюджета Палатой представителей США

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Кемерове в нелегальном доме престарелых произошел пожар. Погибло двадцать человек.

- Палата представителей Конгресса США одобрила бюджет в $1,7 трлн на 2023 год. $45 млрд выделят на помощь Украине и странам НАТО.

- Минюст включил в список иноагентов правозащитницу Светлану Ганнушкину. Реестр иноагентов пополнился и другими публичными лицами в пятницу вечером.

- На западе Москвы произошел пожар на территории института легких сплавов. Огонь потушен, пострадавших нет.

- Курды устроили беспорядки в Париже. Пятеро полицейских ранены. Проведены задержания среди протестующих.

- Сильная снежная буря затронула более 70% жителей США. С ураганом столкнулись до 240 млн американцев.

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