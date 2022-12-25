Sabah сообщила о переговорах Турции с РФ об открытии неба над северной Сирией

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Анкара обсуждает с Москвой возможность использования воздушного пространства над севером Сирии для возможной операции против Сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает в воскресенье Sabah со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

"Акар сказал в беседе с журналистами в субботу, что Анкара ведет переговоры с Москвой, поддерживающей силы президента Сирии Башара Асада, об этой операции. Он сказал: "Мы говорим с Россией о всех вопросах, в том числе об открытии воздушного пространства", - отмечает издание.

В двадцатых числах ноября самолеты турецких ВВС и артиллерия нанесли удары по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF), частью которых являются YPG, в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы. Вслед за этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может начать сухопутную операцию в северных районах Сирии и Ирака.

В прошлом вооруженные силы ВС Турции неоднократно проводили сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии с целью создания свободной от них буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы: это операции "Щит Евфрата" в 2016 году, "Оливковая ветвь" в 2018 году и "Источник мира" в 2019 году.