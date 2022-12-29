Министры обороны Турции, России и Сирии создадут трехстороннюю комиссию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны Турции Хулуси Акар, России - Сергей Шойгу и Сирии - Али Махмуд Аббас на недавней встрече в Москве договорились создать трехстороннюю комиссию, передает "Аль-Джазира" со ссылкой на турецкий источник.

28 декабря министры провели первые переговоры за 11 лет, с тех пор, как в Сирии началась гражданская война.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.

Минобороны России сообщило после переговоров, что министры обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.