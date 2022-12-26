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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Прикаспийские страны продлили на 2023 год мораторий на промысел осетровых

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран на заседании комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря продлили на 2023 год запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб, сообщает Росрыболовство.

Вылов осетровых, как и раньше, будет возможен только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Эта комиссия была создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает, что решения комиссии могут быть обязательны для исполнения государствами-участниками. Впервые комиссия собралась в Баку в конце ноября 2017 года.

Задачи комиссии - координировать деятельности по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно устанавливать общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. Она также занимается регулированием промысла и сохранение совместных водных биоресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркмении.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тысячи тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тысячи тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Каспийское море Росрыболовство Иран Туркмения Казахстан Азербайджан Волга
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