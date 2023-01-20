Россия и Туркменистан расширят сотрудничество в рыбном хозяйстве

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия и Туркменистан намерены расширять сотрудничество в рыбном хозяйстве, следует из меморандума о взаимопонимании между Росрыболовством и Министерством финансов и экономики Туркменистана, сообщает Росрыболовство.

Документ был подписан в ходе визита в Ашхабад правительственной делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Меморандум стал основой для реализации планов по развитию двустороннего сотрудничества в области рыбного хозяйства с акцентом на вопросы управления совместными запасами водных биоресурсов в Каспийском море, - сообщается в пресс-релизе. - Стороны договорились о взаимном сотрудничестве в области развития аквакультуры, сохранении рыбных запасов, предотвращении незаконного вылова водных биоресурсов, проведении исследований в области рыболовства, а также обучении специалистов для нужд рыбной отрасли".

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, подписавший меморандум, отметил, что Россия придает важное значение сотрудничеству двух государств в области рыболовства, в первую очередь в вопросах сохранения осетровых видов рыб в Каспийском море.

Меморандум составлен на основе соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 года.