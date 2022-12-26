Литва ужесточает контроль за ввозом в страну древесины из РФ и Белоруссии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Литовская таможня ужесточает контроль за ввозом в страну деловой древесины, следующей из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба таможни прибалтийского государства.

Согласно сообщению, таможня Литвы все чаще выявляет случаи, когда древесину, произведенную в РФ и Белоруссии, или продукцию из нее, пытаются ввезти в Евросоюз в обход ограничительных мер, установленных для этих стран.

Таможня Литвы еще больше ужесточает контроль в пунктах пропуска через границу с Калининградской областью РФ и Белоруссией. Документы и маршруты перевозки древесины будут проверяться более тщательно, чтобы убедиться, что товары, поступающие в Литву и Евросоюз, действительно произведены в третьих странах, а не в России и Белоруссии, сообщает пресс-служба.

Таможня будет требовать документы, что в РФ и Белоруссии "товар не перепродавался, не перерабатывался, не хранился, не перегружался в другое транспортное средство или прицеп с товаром не был передан (заменена фура)". Также будут запрашиваться документы, подтверждающие происхождение товаров, в том числе те, что содержат информацию о производителе товаров, адресе его производства.

При отсутствии этих документов древесина и товары из нее не будут допускаться к ввозу на таможенную территорию Евросоюза, заключает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что с начала октября 2022 года таможня Литвы усилила контроль за российскими и белорусскими грузовыми поездами.

В пункте пропуска Кяна установлена автоматическая система рентгеновского контроля поездов, которые идут в обе стороны со скоростью до 60 км в час. Это позволяет обеспечить полный рентген-контроль всех грузовых вагонов. Система управления рентгеном рассчитана на работу в режиме 24/7 и 365 дней в году. В среднем через железнодорожную станцию Кяна проходит 8-9 грузовых поездов в день.