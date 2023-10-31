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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Таможня Литвы снова ужесточит контроль подсанкционных товаров

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Литовская таможня с ноября усиливает контроль за ввозом подсанкционных товаров через Литву в Россию и Белоруссию во избежание возможного обхода санкций, сообщило ведомство.

Это может привести к более длительным процедурам на границе. Особое внимание будет уделено классификации экспортируемых товаров.

По данным таможни, бывали случаи, когда экспортируемые товары классифицировались по немаркируемым товарным позициям в попытке избежать санкций.

"В надежде на понимание сообщаем представителям бизнеса, что в связи с усилением контроля за вывозимыми товарами сроки таможенного оформления экспортных процедур могут увеличиться", - подчеркивает ведомство.

Оно также предлагает описывать декларируемые товары максимально подробно, чтобы можно было по описанию выявить их характеристики, влияющие на классификацию товаров, и представлять документы, подтверждающие это.

При экспорте товаров из Литвы в Среднюю Азию и Закавказье таможня будет проверять классификацию товаров, включая лабораторные исследования, путем отбора проб товаров.

Ранее в 2023 году литовская таможня уже несколько раз усиливала меры контроля за экспортом подсанкционных товаров.

Литва Белоруссия
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