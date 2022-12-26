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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Косово отказало во въезде сербскому патриарху Порфирию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти Косово не пропустили на свою территорию патриарха Сербской православной церкви Порфирия, который собирался посетить регион по случаю грядущего православного Рождества, передает агентство EFE.

Патриарх планировал с 26 декабря по 28 декабря посетить Косово, в частности, сербские православные церкви и монастыри, в том числе штаб-квартиру бывшего православного патриархата в Пече.

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Для выдачи разрешения на въезд власти Косово потребовали от Сербской православной церкви выступить с осуждением своих представителей, которые "незаконно проникли в Косово для поддержки преступных группировок на севере", упомянув в тексте имена священнослужителей, отмечает EFE.

Отказ властей Косово вызвал резкую критику Белграда и косовских сербов.

С середины декабря север Косово остается блокированным и со стороны косовских сербов, и со стороны косовской полиции.

Косово Сербия патриарх Порфирий
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