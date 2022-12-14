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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Косовские власти подписали заявку на вступление в ЕС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Представители администрации так называемой Республики Косово в среду подписали заявку на вступление в ЕС.

В церемонии приняли участие глава администрации Косово Вьоса Османи, премьер местного правительства Альбин Курти и председатель парламента Глаук Конюфча.

"Сегодня исторический день. Сегодня все вместе мы делаем решительный шаг к нашей цели. Сегодня мы на один шаг приближаем Косово к ЕС", - приводит боснийская пресса слова Османи.

По ее словам, "другой альтернативы для граждан Косово не существует".

Курти в свою очередь отметил, что заявку передадут в Прагу, поскольку в настоящий момент Чехия председательствует в Совете ЕС. Ожидается, что это произойдет в четверг, 15 декабря.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства. Не признают независимость Косово и пять стран-членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния и, соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.

Косово ЕС
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