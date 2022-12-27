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Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Представитель бывшего вице-президента опроверг подачу заявления политиком

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Согласно поданному в Федеральную избирательную комиссию (FEC) заявлению, Майк Пенс будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, сообщает Sky News.

Издание уточняет, что на веб-сайте FEC размещен документ, в котором сообщается, что Пенс подал заявление о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах.

Тем временем пресс-секретарь Пенса Девин О'Мэлли сообщил, что бывший вице-президент не подавал заявления.

"Бывший вице-президент Майк Пенс сегодня не подавал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента", - написал он в твиттер.

Второй источник из команды Пенса сказал NBC News, что "это не реально".

Бывший вице-президент в течение нескольких месяцев заявлял, что примет решение о том, будет ли он баллотироваться, после консультаций со своей семьей.

США Майк Пенс
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